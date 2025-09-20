Visite commentée du château de Saint-Félix-Lauragais Château de Saint-Félix-Lauragais Saint-Félix-Lauragais

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Château médiéval de Saint‑Félix‑Lauragais

Visitez le château médiéval de Saint‑Félix‑Lauragais et découvrez des espaces intérieurs inédits, habituellement inaccessibles.

Parcourez les salons de la marquise et son boudoir, puis profitez d’une vue imprenable sur les Pyrénées depuis la terrasse du château.

Château de Saint-Félix-Lauragais Rue des Écoles, 31540 Saint-Félix-Lauragais Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie 05 62 18 96 99 https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 18 96 99 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@auxsourcesducanaldumidi.com »}] Le château de Saint-Félix-de-Lauragais, posté en proue d’un éperon rocheux, est cité dans des textes à partir de 1033. D’abord doté d’une chapelle et d’un donjon imposant, l’édifice fera l’objet de nombreux aménagements défensifs entre les XIIe et XIVe siècles.

C’est à partir du XVIe siècle, en suivant le courant de la Renaissance, que la demeure quitte sa fonction de protection pour devenir une véritable résidence avec des grandes fenêtres mais aussi des pièces plus confortables conçues et aménagées entre les XVIe et XIXe siècles. Il est acquis par la commune en 2012.

© Gilles Deschamps