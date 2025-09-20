Visite commentée du château de Scorbé-Clairvaux Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs Scorbé-Clairvaux

Visite commentée du château de Scorbé-Clairvaux 20 et 21 septembre Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs Vienne

Tarifs : visite du château 4 € et visite du parc 2 €, gratuit

pour les moins de 20 ans.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite commentée du parc, des dépendances, du château et de sa collection de jeux d’échecs.

Accés : Samedi de 9h à 14h et dimanche de 10h à 12h pour le parc uniquement, puis de 14h à 19h.

Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs 7 place de Montbron, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 90 08 Le château de Clairvaux est bâti au XVe siècle par la famille des Chabot. Au XVIIe siècle, Gilles Fouquet, frère du surintendant des finances de Louis XIV, commence la construction d’un vaste château, de très longs bâtiments de communs encadrant la cour d’honneur ; l’entreprise est interrompue par son exil. Le domaine est vendu en 1704 à la famille Chérade, qui fait élever vers 1770 un corps de logis classique aux lignes sobres, prenant appui sur l’aile du XVe siècle. Sa construction reste inachevée à la Révolution. Le château abrite le musée international du jeu d’échecs avec 160 jeux de 70 pays du monde. Sont présentés à la visite la partie XVe siècle du château, le grand colombier, le parc arboré et le musée du jeu d’échecs.

