Visite commentée du château de Vaugrenier Château de Vaugrenier Villeneuve-Loubet

Visite commentée du château de Vaugrenier Samedi 20 septembre, 09h30, 10h45 Château de Vaugrenier Alpes-Maritimes

Tarif de 5€ (à partir de 11 ans), parking possible dans la propriété

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:45:00

Partez à la découverte des jardins, de la chapelle ainsi que d’une partie des étages de cette demeure du XVIe siècle.

Horaires des visites : 9h30 et 10h45. Merci de se présenter 15min dans le début de la visite

Château de Vaugrenier Allée de la Comtesse de Vanssay, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Laissez vous conter l’histoire de Vaugrenier par un guide de l’Office de Tourisme

Madame Leledan