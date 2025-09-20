Visite commentée du Château de Vaussèche Château de Vaussèche Vernoux-en-Vivarais

Visite commentée du Château de Vaussèche Château de Vaussèche Vernoux-en-Vivarais samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le propriétaire, qui œuvre à la restauration du château, propose une visite commentée des principales pièces de l’édifice (salle des gardes, salle Renaissance avec sa cheminée classée au titre des Monuments Historiques…).

Château de Vaussèche 5018 Chemin de Vaussèche 07240 Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 76 94 45 77 https://chateaudevausseche.com/ Le Château de Vaussèche est un château dont l’origine remonte au XIIIe siècle, mais les principales constructions datent des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

Par arrêté du 6 février 1981, la cheminée du XVe siècle (bâtie dans la grande salle Renaissance du premier étage) a été classée au titre des Monuments Historiques ; les façades et les toitures ont quant à elles été inscrites au titre des Monuments Historiques.

Les extérieurs du château sont ouverts et accessibles toute l’année à la visite libre. Quatre panneaux d’information ont été installés autour du château, pour sensibiliser les visiteurs à l’intérêt architectural et historique de l’édifice.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Nicolas Garousse