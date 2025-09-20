Visite commentée du château de Villemenant Château de Villemenant Guérigny

Visite commentée du château de Villemenant Château de Villemenant Guérigny samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du château de Villemenant 20 et 21 septembre Château de Villemenant Nièvre

Tarif : 6 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du château de Villemenant.

Château de Villemenant 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 60 77 64 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du château de Villemenant.

© Jean-Pierre Chebassier