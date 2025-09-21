Visite commentée du château de Vincelles Château de Vincelles Vincelles

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de 45 minutes du château de Vincelles.

Château de Vincelles 16 Grande Rue, 89290 Vincelles Vincelles 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 76 47 87 08 https://www.chateaudevincelles.com/ Venez découvrir ce château historique dont le corps central fut édifié en 1775 par Edmé-Germain Villetard, écuyer du roi Louis XVI, négociant de vin, puis maire d’Auxerre après la Révolution. À partir de 1804, le château changea de propriétaire à de nombreuses reprises. Vers 1872, un jardin d’hiver fut accolé au château côté sud. En 1905, le château fut agrandi par la construction d’une aile imposante côté nord.

En 1943, la SNCF fit l’acquisition du domaine afin d’y installer une école et une colonie de vacances. Pour ce faire, le jardin d’hiver fut remplacé en 1948 par la construction d’une deuxième aile côté sud, en harmonie avec le corps central. De 1973 à 2021, le château fut transformé en IME (institut médico-éducatif). Gare TER, parking privé gratuit.

