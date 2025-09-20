Visite commentée du château des Ducs d’Aiguillon Château des Ducs d’Aiguillon Aiguillon

Visite commentée du château des Ducs d’Aiguillon Château des Ducs d’Aiguillon Aiguillon samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du château des Ducs d’Aiguillon Samedi 20 septembre, 14h30 Château des Ducs d’Aiguillon Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée par l’écrivain Alain Paraillous

Construit au milieu du XVIIIe siècle sur l’emplacement d’une forteresse médiévale, ce château a été édifié par Emmanuel Armand de Wignerod, (1720-1788), 2ème duc d’Aiguillon, ministre de Louis XV.

Abandonnée à la Révolution, cette superbe demeure servit ensuite d’entrepôt à tabac avant de devenir la Cité scolaire Stendhal, du nom du célèbre écrivain qui écrivit dans Le Rouge et le Noir :

« Nous irons nous retirer au château d’Aiguillon, entre Agen et Marmande. On dit que c’est un pays aussi beau que l’Italie ».

Château des Ducs d’Aiguillon Cité scolaire Stendhal, 47190 Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Construit au milieu du XVIIIème siècle sur l’emplacement d’une forteresse médiévale, ce château a été édifié par Emmanuel Armand de Wignerod, (1720-1788), 2ème duc d’Aiguillon, ministre de Louis XV. Abandonnée à la Révolution, cette superbe demeure servit ensuite d’entrepôt à tabac avant de devenir la Cité scolaire Stendhal, du nom du célèbre écrivain qui écrivit dans Le Rouge et le Noir « Nous irons nous retirer au château d’Aiguillon, entre Agen et Marmande. On dit que c’est un pays aussi beau que l’Italie ».

Visite commentée par l’écrivain Alain Paraillous

© Studio Christian