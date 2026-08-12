Visite commentée du château d’Herbouville et des jardins Saint-Pierre-le-Vieux
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pierre-le-Vieux
Informations pratiques
Saint-Pierre-le-Vieux
Visite commentée du château d’Herbouville et des jardins
Château d’Herbouville Saint-Pierre-le-Vieux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découverte du Patrimoine du Château d’Herbouville d’époque Louis XIII. Four à pain à double entrée et pressoir à vis.
Visites commentées toute la journée. Gratuit, dans le cadre des journées du patrimoine. .
Château d’Herbouville Saint-Pierre-le-Vieux 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 23 70
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English : Visite commentée du château d’Herbouville et des jardins
L’événement Visite commentée du château d’Herbouville et des jardins Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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