Informations pratiques

Saint-Pierre-le-Vieux

Visite commentée du château d’Herbouville et des jardins

Château d’Herbouville Saint-Pierre-le-Vieux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découverte du Patrimoine du Château d’Herbouville d’époque Louis XIII. Four à pain à double entrée et pressoir à vis.

Visites commentées toute la journée. Gratuit, dans le cadre des journées du patrimoine. .

Château d’Herbouville Saint-Pierre-le-Vieux 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 23 70

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English : Visite commentée du château d’Herbouville et des jardins

L’événement Visite commentée du château d’Herbouville et des jardins Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre