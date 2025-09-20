Visite commentée du château du Haut-Clairvaux, pôle castral Richard Cœur de Lion Château du Haut-Clairvaux Scorbé-Clairvaux

Visite commentée du château du Haut-Clairvaux, pôle castral Richard Cœur de Lion Château du Haut-Clairvaux Scorbé-Clairvaux samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite commentée par une guide conférencière de la dernière tour du château du Haut Clairvaux, tour fortifiée à l’époque de Richard Cœur de Lion (XIe siècle). Cette tour maîtresse de 28 mètres de haut possède un point de vue exceptionnel depuis sa terrasse. À son pied, la chapelle castrale Notre-Dame de Vergers du XIIe siècle.

Château du Haut-Clairvaux Grand’Rue, 86140 Scorbé-Clairvaux, France Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

