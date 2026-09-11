Visite commentée du château du Poiron, Château du Poiron, Valdivienne

Informations pratiques

Visite commentée du château du Poiron Dimanche 20 septembre, 14h00 Château du Poiron Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’étude de la commune de Valdivienne, le service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine vous propose une visite commentée d’un site remarquable du pays chauvinois : le château du Poiron.

Cité dès le XVe siècle, ce domaine se compose d’un ensemble de bâtiments, parmi lesquels un pigeonnier et une chapelle, entourés de murs qui portent encore les traces de ses anciennes fortifications.

Propriété privée, le château ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Une occasion rare de découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Visites commentées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h15.

Château du Poiron Le Poiron, 86300 Valdivienne Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine Mentionné dès le XVe siècle, ce domaine se compose d’un ensemble de bâtiments, parmi lesquels un pigeonnier et une chapelle, entourés de murs qui portent encore les traces de ses anciennes fortifications.

Propriété privée, le château ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Profitez de cette occasion pour découvrir ce lieu habituellement inaccessible.

Dans le cadre de l’étude de la commune de Valdivienne, le service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine vous propose une visite commentée d’un site remarquable du pays chauvinois :…

© Clément Descubes, Région Nouvelle-Aquitaine