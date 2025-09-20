Visite commentée du château et de l’église de Cavagnac Château de Cavagnac Cavagnac

Sans réservation. Informations au 06 07 53 94 16 (uniquement par SMS).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée — Château, parc & église de Cavagnac

Trois départs de visite sont proposés pour découvrir ce château emblématique, dont l’histoire s’étend du XIIIᵉ au XVIIIᵉ siècle.

Au programme : le château, son parc arboré et l’église de Cavagnac, pour une immersion captivante dans l’histoire locale.

© PAH Cauvaldor