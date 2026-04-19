VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO Lunas
VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO Lunas vendredi 1 mai 2026.
Lunas
VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO
route de Valquières Lunas Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-26
Le château fort de Dio a été édifié entre les XIIe et XVIIe siècles.
La visite, accompagnée par le propriétaire des lieux, est guidée par un parcours sonore qui explique l’histoire et l’architecture du monument, lors du passage dans 6 stations.
Des maquettes pédagogiques du château, présentant l’architecture de l’édifice à trois époques différentes, sont commentées.
1h 8€/pers et 4€/enf>10ans
Le château fort de Dio a été édifié entre les XIIe et XVIIe siècles.
La visite, accompagnée par le propriétaire des lieux, est guidée par un parcours sonore qui explique l’histoire et l’architecture du monument, lors du passage dans 6 stations.
Des maquettes pédagogiques du château, présentant l’architecture de l’édifice à trois époques différentes, sont commentées.
Durée 1 h environ
Tarifs adulte 8 € -10 ans 4 €
Accès au site impossible en dehors des visites
Visites sur rendez-vous pour groupes de 15 personnes minimum .
route de Valquières Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 7 84 32 90 30
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English :
Dio Castle was built between the 12th and 17th centuries.
The visit, accompanied by the owner, is guided by a sound trail that explains the history and architecture of the monument as it passes through 6 stations.
Educational models of the château, showing the architecture of the building in three different eras, are available for comment.
1h 8?/pers/child 4?
L’événement VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO Lunas a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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