VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO Lunas-les-Châteaux
vendredi 18 septembre 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO
Route de Valquières Lunas Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Château fort de Dio édifié entre les XIIe et XVIIe siècles.
Visite accompagnée par le propriétaire des lieux, est guidée par un parcours sonore.
Le château fort de Dio a été édifié entre les XIIe et XVIIe siècles.
La visite, accompagnée par le propriétaire des lieux, est guidée par un parcours sonore qui explique l’histoire et l’architecture du monument, lors du passage dans 6 stations.
Des maquettes pédagogiques du château, présentant l’architecture de l’édifice à trois époques différentes, sont commentées.
Durée 1 h environ
Tarifs adulte 8 € / -10 ans 4 €
Accès au site impossible en dehors des visites
Visites sur rendez-vous pour groupes de 15 personnes minimum
• V 18 septembre à 18h
• S 19 septembre à 15h
• D 20 septembre à 15h .
Route de Valquières Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 7 84 32 90 30
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English :
Dio Castle, built between the 12th and 17th centuries.
The tour, led by the owner of the property, is guided by an audio tour.
L’événement VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU FORT DE DIO Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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