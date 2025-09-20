visite commentée du château-fort de la famille Flotte Château médiéval, tour La Roche-des-Arnauds

visite commentée du château-fort de la famille Flotte Château médiéval, tour La Roche-des-Arnauds samedi 20 septembre 2025.

visite commentée du château-fort de la famille Flotte Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Château médiéval, tour Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Explications des restes du bâti mis à jour par l’Association « les Amis de la Tour » .

– Compléter par des explications sur la vie et aménagement d’un château médiéval (1027) et post guerre de 100 ans.(1400)

– Les attaques de l’Lesdiguières et des troupes de Richelieu, et avec le voisinage.

– Histoire et légende liée au lieu avec le panorama qui s’ouvre de la cour du château.

Château médiéval, tour 05400 La Roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 82 88 68 08 [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 940 584 »}] ruines d’un chateau medieval 12éme/13éme siécle parkings place Mairie,parking du cimetierre

Explications des restes du bâti mis à jour par l’Association « les Amis de la Tour » .

A.T.R