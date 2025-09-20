Visite commentée du Château Lambert Château Lambert Chénas

Visite commentée du Château Lambert 20 et 21 septembre

Visite gratuite, aux créneaux prévus : samedi 20 à 11h00 et dimanche 21 septembre à 11h00

Venez découvrir le Château Lambert, « maison des champs » de Jacques Lambert, notable lyonnais du milieu du XVIIIème siècle, ayant conservé une organisation typique du manoir viticole beaujolais.

La visite s’attachera à décrire le bâtiment et son organisation et à commenter les différentes vies du lieu.

Château Lambert 378 route du vieux bourg, 69840 Chénas

Sa construction homogène au milieu du XVIIIème siècle est sans doute le fait du noble Jacques Lambert (Embrun 1697 – Lyon 1775), inscrit sur le registre de la Bourgeoisie de Lyon le 11 mai 1734, chargé des affaires de S.M Catholique et son consul, échevin de la ville de Lyon (1756-1757) et administrateur de l’Hôtel Dieu dès 1738.

Cette « demeure de campagne » de la famille Lambert, où s’imbriquent naturellement les espaces d’agrément et les espaces agricoles présente une intéressante authenticité et homogénéité de style, dans un territoire ayant pourtant connu par l’essor de la viticulture au XIXème siècle de nombreuses transformations architecturales.

© Collection privée