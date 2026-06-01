Lusigny-sur-Ouche

Visite commentée du château-Lusigny sur Ouche

Château Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-08-30 16:15:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-30

Une balade pour une première découverte des lieux passer la porte du château, découvrir son histoire ainsi que le grand escalier classé au titre des Monuments Historiques et les salons, s’interroger sur le parc et son rôle dans la protection du vivant et de la biodiversité. Visite animée par des acteurs du site 1h15 TP 8€ Adhérents 5€ (gratuit pour les -de 18 ans) Réservation par mail .

Château Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté larrierepays@chateaudelusigny.fr

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English : Visite commentée du château-Lusigny sur Ouche

L’événement Visite commentée du château-Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pouilly Bligny