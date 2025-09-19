Visite commentée du Château médiéval Château médiéval Château-Thierry

Visite gratuite, accueil à l’entrée du château devant la porte Saint-Jean

La Direction du Patrimoine de la ville de Château-Thierry vous propose de suivre une visite commentée du site du château médiéval ainsi que du Village de l’An Mil reconstitué d’après les données recueillies par les fouilles archéologiques réalisées dans les années 1980-1990.

Château médiéval Allée victor gardeur, 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 0323711617 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066846612152 Les ruines du château-fort de Château-Thierry constituent l’un des éléments les plus emblématiques de la ville. La fortification prend ses racines dans une occupation militaire tardo-antique qui se cristallise durant le haut Moyen-Âge. Forteresse des comtes de Vermandois puis des comtes de Champagne, elle est rattachée à la couronne de France en 1304. Le château médiéval abrite aujourd’hui l’Oisellerie du château, volerie de rapaces sauvages diurnes et nocturnes ainsi que de ciconiidés. Parking Cours Renan, voiturette à disposition pour les personnes ayant des difficultés de mobilité (sur demande)

Journées européennes du patrimoine 2025

Direction du Patrimoine, ville de Château-Thierry