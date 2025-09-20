Visite commentée du Chemin de l’eau et du patrimoine Ancien hôtel Ayrolle des Angles, actuellement hôtel de ville Nant

Gratuit, prévoir des baskets. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Suivez les pas de Maxime le long du sentier d’interprétation du chemin de l’eau qui vous dévoilera les secrets de ce lien unique entre les Nantais et leur élément vital.

Plus qu’une simple promenade, le Chemin de l’eau est une véritable immersion dans l’âme de Nant. Vous découvrirez un village authentique, marqué par l’empreinte du temps et par l’ingéniosité de ses habitants.

RDV à 9h devant la mairie.

Ancien hôtel Ayrolle des Angles, actuellement hôtel de ville 1 place du Claux, 12230 NANT Nant 12230 Aveyron Occitanie 05 65 62 25 12 http://www.nant-mairie.fr Hôtel particulier construit vers 1762-1765 par l'architecte Viguier pour Ayrolle des Angles, maître de camp de cavalerie sous Louis XV. Façade à sept travées marquée par un léger avant-corps doté d'un bel ouvrage de stéréotomie. Escalier à jour central avec décor de stuc et rampe en fer forgé. Pièces ornées de boiseries et de stucs. L'édifice constitue un intéressant exemple d'hôtel urbain.

Il abrite aujourd’hui des services publics .

La façade principale ; la toiture ; l’escalier avec sa cage sont inscrit au monument historique. Ouvert quand les services sont en activité

© OT Larzac et Vallée