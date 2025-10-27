Visite commentée du cimetière de Jonzac symbole funéraire et mémoire de la ville Place du 8 mai Jonzac

Visite commentée du cimetière de Jonzac symbole funéraire et mémoire de la ville Place du 8 mai Jonzac lundi 27 octobre 2025.

Visite commentée du cimetière de Jonzac symbole funéraire et mémoire de la ville

Place du 8 mai (près des conteners verre) Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

En cette période de Toussaint, voici une visite guidée de l’ancien cimetière de Jonzac. Créé en 1865, il révèle notre histoire à travers la symbolique funéraire, objet original de lecture de parcours collectifs et individuels. Sur inscription.

.

Place du 8 mai (près des conteners verre) Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

This All Saints’ Day, here’s a guided tour of Jonzac’s ancient cemetery. Created in 1865, it reveals our history through funerary symbolism, an original object for reading collective and individual journeys. Registration required.

German :

In der Zeit um Allerheiligen findet hier eine Führung durch den alten Friedhof von Jonzac statt. Er wurde 1865 angelegt und enthüllt unsere Geschichte durch die Grabsymbolik, die ein originelles Objekt zum Lesen kollektiver und individueller Lebenswege darstellt. Nach Anmeldung.

Italiano :

In occasione di Ognissanti, ecco una visita guidata al vecchio cimitero di Jonzac. Creato nel 1865, rivela la nostra storia attraverso il simbolismo funerario, un modo originale di leggere la storia collettiva e individuale. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Este Día de Todos los Santos, le proponemos una visita guiada al antiguo cementerio de Jonzac. Creado en 1865, revela nuestra historia a través del simbolismo funerario, una forma original de leer las historias colectivas e individuales. Inscripción obligatoria.

L’événement Visite commentée du cimetière de Jonzac symbole funéraire et mémoire de la ville Jonzac a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac