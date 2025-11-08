Visite commentée du cimetière des Passons Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière des Passons Aubagne

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 14h30. Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière des Passons 55 chemin de la Colline aux Oiseaux Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-08 14:30:00

2025-11-08

Le cimetière des Passons abrite l’histoire Aubagnaise. L’association des Amis du Vieil Aubagne vous invite à la 12e édition de la désormais célèbre, promenade commentée du cimetière, initiée en son temps par Lucien Grimaud.

A la rencontre de l’architecture symbolique funéraire et de l’Histoire d’Aubagne, cette visite vous guidera vers les personnages illustres de notre ville, nombre d’anecdotes feront revivre l’amiral Ganteaume, Pierre Blancard l’importateur du chrysanthème, les céramistes et santonniers, comme Louis Sicard et Thérèse Neveu, les grands entrepreneurs comme Hilarion Pascal, Les Decroix Ravel, les frères Coder, ainsi que les maires qui ont dirigé la ville depuis 1830 et d’autres habitants qui ont marqué les mémoires…



En ce 80e anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, l’association mettra en relief les personnes disparues durant cette période, qu’il s’agisse de soldats tués pendant la drôle de guerre entre septembre 39 et juin 40, de personnes déportées, et d’aubagnais tués pendant les bombardements.



Ce parcours mémoriel, dans le cimetière des Passons nous rapprochera donc un peu plus de l’histoire de ces hommes et de ces femmes tués durant cette période. .

Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière des Passons 55 chemin de la Colline aux Oiseaux Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 49 47 26

English :

The Passons cemetery is home to Aubagne history. The Association des Amis du Vieil Aubagne invites you to the 12th edition of the now-famous guided tour of the cemetery, initiated by Lucien Grimaud.

German :

Der Friedhof Les Passons beherbergt die Geschichte Aubagnés. Der Verein Amis du Vieil Aubagne lädt Sie zur 12. Ausgabe des mittlerweile berühmten, von Lucien Grimaud initiierten, kommentierten Spaziergangs über den Friedhof ein.

Italiano :

Il cimitero di Passons ospita la storia di Aubagne. L’Association des Amis du Vieil Aubagne vi invita alla 12ª edizione dell’ormai celebre visita guidata del cimitero, iniziata da Lucien Grimaud.

Espanol :

El cementerio de Passons alberga la historia de Aubagne. La Association des Amis du Vieil Aubagne le invita a la 12ª edición de la ya famosa visita guiada al cementerio, iniciada por Lucien Grimaud.

