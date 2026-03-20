Visite commentée du cimetière du Pont du Cens Cimetière Pont-du-Cens Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 10:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Le cimetière du Pont du Cens est créé en 1936 sur le site de l’ancien parc du château de la Gaudinière. On y trouve plusieurs tombes d’aviateurs anglais décédés lors de la Seconde Guerre mondiale, mais également une biodiversité unique. Venez découvrir les particularités de ce cimetière au cours d’une visite à plusieurs voix. Visite organisée par la Direction nature et jardins, la Direction du patrimoine et de l’archéologie et la Direction relation aux usagers, Ville de Nantes

Cimetière Pont-du-Cens Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 76 70 97 https://my.weezevent.com/visite-du-cimetiere-du-pont-du-cens-1



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