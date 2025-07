Visite commentée du cimetière israélite Gundershoffen

Visite commentée du cimetière israélite Gundershoffen mardi 12 août 2025.

Visite commentée du cimetière israélite

Rue de la Forêt Gundershoffen Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-08-12 14:30:00

2025-08-12

Poussez la porte du cimetière israélite de Gundershoffen et remontez le fil de l’histoire juive en Alsace à travers ce lieu de mémoire d’une grande richesse. Le cimetière témoigne de la présence ancienne et profonde de la communauté juive dans le village. Symboles, inscriptions et agencement des tombes racontent, en silence, les destins de générations entières. Une visite émouvante et instructive, entre patrimoine et transmission. 0 .

Rue de la Forêt Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

English :

Push open the door of the Gundershoffen Jewish cemetery and follow the thread of Alsace?s Jewish history through this rich memorial site.

German :

Öffnen Sie die Tür des israelitischen Friedhofs in Gundershoffen und verfolgen Sie die jüdische Geschichte im Elsass anhand dieses reichen Erinnerungsortes.

Italiano :

Aprite la porta del cimitero ebraico di Gundershoffen e seguite il filo della storia ebraica in Alsazia attraverso questo luogo di memoria ricco e variegato.

Espanol :

Abra de un empujón la puerta del cementerio judío de Gundershoffen y siga el hilo de la historia judía de Alsacia a través de este rico y variado lugar del recuerdo.

