Visite commentée du cimetière juif Cimetière juif de L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

Visite commentée du cimetière juif Dimanche 21 septembre, 14h30 Cimetière juif de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Visite organisée par la Direction du Patrimoine de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Dans le cadre également des Journées européennes de la culture juive.

RDV sur place, chemin du cimetière israélite.

Cimetière juif de L’Isle sur la Sorgue chemin du cimetière israélite0 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue