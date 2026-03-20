Visite commentée du cimetière Parc Arboretum Cimetière parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 14:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Arbres aux essences remarquables, potager solidaire et bulbes et vivaces mis à disposition des visiteurs pour confectionner des bouquets : le cimetière Parc est bien plus qu’un cimetière. Au détour des allées vous pourrez même apercevoir une zone naturelle protégée classée zone Natura 2000. Visite organisée par la Direction relation aux usagers et la Direction nature et jardins, Ville de Nantes

Arboretum Cimetière parc Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/arboretum-cimetiere-parc https://my.weezevent.com/visite-du-cimetiere-parc



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