Visite commentée du cimetière Parc Arboretum Cimetière parc Nantes
Visite commentée du cimetière Parc Arboretum Cimetière parc Nantes dimanche 10 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 14:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Arbres aux essences remarquables, potager solidaire et bulbes et vivaces mis à disposition des visiteurs pour confectionner des bouquets : le cimetière Parc est bien plus qu’un cimetière. Au détour des allées vous pourrez même apercevoir une zone naturelle protégée classée zone Natura 2000. Visite organisée par la Direction relation aux usagers et la Direction nature et jardins, Ville de Nantes
Arboretum Cimetière parc Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/arboretum-cimetiere-parc https://my.weezevent.com/visite-du-cimetiere-parc
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