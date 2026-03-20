Visite commentée du cimetière Toutes-Aides Cimetière Toutes-Aides Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 10:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Ancien cimetière de la commune de Doulon avant son annexion à Nantes en 1908, ce site labellisé ÉcoJardin allie biodiversité et sérénité. Assistez à cette visite commentée pour explorer comment nature et recueillement s’harmonisent. Visite organisée par la Direction relation aux usagers et la Direction nature et jardins, Ville de Nantes

Cimetière Toutes-Aides Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 49 23 59 https://my.weezevent.com/visite-du-cimetiere-toutes-aides-1



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