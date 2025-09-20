Visite commentée du circuit Sérusier Châteauneuf-du-Faou

Visite commentée du circuit Sérusier Châteauneuf-du-Faou samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du circuit Sérusier

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Découvrez l’univers artistique de Marguerite et Paul Sérusier à travers une Visite commentée du circuit Sérusier

> Circuit de 3 km avec des dénivelés (prévoir des chaussures adaptées). Le billet ne vous donne accès qu’à la visite du circuit. Si vous souhaitez accéder au musée, il est nécessaire de faire l’acquisition d’un billet « JEP Visite libre du musée ».

Réservez votre billet en ligne sur https://musee-serusier.billetterie.museum/

RESERVATION OBLIGATOIRE .

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

