Visite commentée du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Visite commentée du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Église Saint-Jean-Baptiste Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur Inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Aux côtés de René Colonel, architecte des Bâtiments de France honoraire, gravissez les marches du clocher, découvrez la salle des cloches et profitez, depuis le balcon, d’une lecture de paysage exceptionnelle à 360°, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Samedi : à 14h, 15h, 16h et 17h.

La visite du clocher nécessite une bonne condition physique et est déconseillée aux personnes sujettes au vertige. Les mineurs sont acceptés à partir de 13 ans et doivent être accompagnés.

Gratuit, sur inscription auprès du CIAP ou dans les offices de tourisme.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue Léon Gambetta, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 54 81 07 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ciap-recollets.fr »}]

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© PAH Saint-Jean-de-Luz Ciboure