Visite commentée du clocher de l’église Sainte-Quitterie Église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour

Gratuit. Réservation obligatoire. Maximum 15 personnes.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez cette église construite à la fin du XIe siècle, avec son chœur roman et baroque.

Participez à une visite commentée du clocher.

Église Sainte-Quitterie 1 Pl. Sainte-Quitterie, 40800 Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine 06-77-02-43-44

©Mairie d’Aire-sur-l’Adour