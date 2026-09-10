Visite commentée du clocher donjon avec panorama à 360° sur Saint-Cyprien, Église abbatiale, Saint-Cyprien
dimanche 20 septembre 2026 · Église abbatiale · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Visite commentée du clocher donjon avec panorama à 360° sur Saint-Cyprien Dimanche 20 septembre, 10h00 Église abbatiale Dordogne
Gratuit. Cet évènement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Profitez d’un panorama exceptionnel à 360° sur le village de Saint-Cyprien et la vallée de la Dordogne depuis le clocher-donjon du XIIe siècle, exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Après avoir emprunté un étroit escalier de pierre, découvrez la charpente du clocher et de l’abbatiale, ses quatre cloches ainsi que la salle de l’horloge.
Église abbatiale Rue Bertrand de Got, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Profitez d’un panorama exceptionnel à 360° sur le village de Saint-Cyprien et la vallée de la Dordogne depuis le clocher-donjon du XIIe siècle, exceptionnellement ouvert à l’occasion des Journées du…
© Mairie de Saint-Cyprien
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