Visite commentée du cœur historique ou Place Théophane Vénard Doué-en-Anjou

Visite commentée du cœur historique

ou Place Théophane Vénard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le Théâtre Philippe Noiret et le service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou s’associent et vous proposent de découvrir Doué-la-Fontaine autrement.

Une visite du patrimoine architectural du centre de Doué sera suivie du spectacle Very Lost ou le very dangerous périple de deux british explorers très très perdus. Une épopée sauvage au cœur de l’espace public parmi les insurmontables bosquets, abribus, poteaux, bancs et autres précipices et périls dont regorge le centre-ville !

Samedi et dimanche : Visite guidée (1h) à 10h30 et 15h00, rendez-vous devant le théâtre Philippe Noiret.

Samedi et dimanche : Spectacle (30min) à 11h30 et 16h00, rendez-vous place Théophane Vénard

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 Visite guidée de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h.

Horaires de représentation de 11h30 à 12h et de 16h à 16h30. .

ou Place Théophane Vénard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

The Théâtre Philippe Noiret and the Doué-en-Anjou heritage department are joining forces to offer you a different way of discovering Doué-la-Fontaine.

German :

Das Theater Philippe Noiret und die Abteilung für Kulturerbeförderung von Doué-en-Anjou bieten Ihnen gemeinsam die Möglichkeit, Doué-la-Fontaine auf andere Weise zu entdecken.

Italiano :

Il Théâtre Philippe Noiret e il Dipartimento del Patrimonio di Doué-en-Anjou uniscono le forze per offrirvi un modo diverso di scoprire Doué-la-Fontaine.

Espanol :

El Théâtre Philippe Noiret y el Departamento de Patrimonio de Doué-en-Anjou se unen para ofrecerle una forma diferente de descubrir Doué-la-Fontaine.

