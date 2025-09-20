Visite commentée du couvent Charenton-du-Cher

5 Rue du Couvent Charenton-du-Cher Cher

Début : Samedi 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

L’abbatiale en pierre Notre Dame de Bellavaux a été édifiée à la fin du IXème siècle. Elle a servi de carrière de pierre à la Révolution française et seul le narthex a survécu et transformé en chapelle dans les années 1850. le couvent primitif a fait place à une bâtisse dans les années 1500.

Couvent édifié sous l’abbatiat de Renée de Mesgrigny 1670-1697, pour héberger l’abbesse et les hôtes de marque, transformé en logements à la Révolution. L’escalier monumental conduisait aux appartements de l’abbesse dont il reste la somptueuse chambre lambrissée. .

English :

The stone abbey church of Notre Dame de Bellavaux was built in the late 9th century. It was used as a stone quarry during the French Revolution, and only the narthex survived, transformed into a chapel in the 1850s. The original convent was replaced by a building in the 1500s.

German :

Die steinerne Abteikirche Notre Dame de Bellavaux wurde Ende des neunten Jahrhunderts errichtet. Sie diente während der Französischen Revolution als Steinbruch und nur der Narthex überlebte und wurde in den 1850er Jahren in eine Kapelle umgewandelt. Das ursprüngliche Kloster wurde in den 1500er Jahren durch ein Gebäude ersetzt.

Italiano :

La chiesa abbaziale in pietra di Notre Dame de Bellavaux fu costruita alla fine del IX secolo. Durante la Rivoluzione francese fu utilizzata come cava di pietra e ne sopravvisse solo il nartece, che fu trasformato in cappella negli anni ’50 del XIX secolo. Il convento originario fu sostituito da un edificio nel 1500.

Espanol :

La iglesia abacial de piedra de Notre Dame de Bellavaux se construyó a finales del siglo IX. Fue utilizada como cantera de piedra durante la Revolución Francesa y sólo sobrevivió el nártex, convertido en capilla en la década de 1850. El convento original fue sustituido por un edificio en el siglo XVI.

