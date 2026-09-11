Visite commentée du CREPS Centre-Val de Loire, CREPS Centre-Val de Loire, Bourges

Informations pratiques

Visite commentée du CREPS Centre-Val de Loire Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00 CREPS Centre-Val de Loire Cher

Nombre de places limité à 30 personnes par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CREPS Centre-Val de Loire ouvre ses portes pour une visite commentée consacrée à l’architecture moderne remarquable du site et de son vélodrome, labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Pensé pour répondre aux exigences du sport de haut niveau, le CREPS se distingue par des équipements contemporains où fonctionnalité, circulation des espaces et vie collective occupent une place centrale. La visite permettra de découvrir les différents bâtiments qui structurent le site : installations sportives, espaces de formation, internat et lieux de vie.

Les visiteurs pourront également découvrir le nouveau parcours d’orientation du CREPS, accessible dès septembre, conçu autour des enjeux de responsabilité sociétale et environnementale.

Cette immersion offre un regard original sur un lieu où architecture contemporaine, ambition sportive et formation se rencontrent au service du développement du sport en Centre-Val de Loire.

CREPS Centre-Val de Loire 48 Avenue du Marechal-Juin 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire 02 48 48 01 44 https://www.creps-cvl.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/w95vVwAZtJ »}, {« type »: « email », « value »: « cr018@creps-cvl.fr »}] Installé à Bourge et à seulement deux heures de Paris, le CREPS Centre-Val de Loire est un lieu dédié au sport, à la formation et à l’accueil de nombreux publics tout au long de l’année. Sportifs de haut niveau, fédérations, associations sportives, stagiaires, étudiants et apprenants y partagent au quotidien des espaces conçus pour l’entraînement, l’apprentissage et la vie collective.

Le site se distingue par son architecture contemporaine et ses équipements modernes, pensés pour répondre aux besoins du sport de haut niveau tout en offrant un cadre de vie fonctionnel et agréable. Le vélodrome, bâtiment emblématique du CREPS, participe pleinement à l’identité architecturale du lieu et constitue un repère fort du site.

Salles de formation, équipements sportifs, internat et espaces de vie s’organisent dans un ensemble cohérent où chaque espace a été imaginé pour faciliter les usages et favoriser les échanges. Le CREPS accueille également une filière STAPS de l’Université d’Orléans, renforçant son rôle de lieu de formation et de transmission autour des métiers du sport.

Membre du réseau Grand INSEP et titulaire du label Grand INSEP, le CREPS Centre-Val de Loire est aujourd’hui un site de référence pour la préparation sportive, la formation professionnelle et l’accueil de stages et regroupements sportifs. Bus de ligne, parkings à proximité, accès PMR

Découvrez le CREPS Centre-Val de Loire et son vélodrome lors d’une visite commentée, illustrant une architecture contemporaine et fonctionnelle dédiée au sport.

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