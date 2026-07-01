Visite commentée du Domaine de La Presle, Domaine de La Presle, Fleurie

Informations pratiques

Visite commentée du Domaine de La Presle 19 et 20 septembre Domaine de La Presle Rhône

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

https://www.youtube.com/watch?v=YYf2lewpWJI

Venez découvrir un authentique vigneronnage Beaujolais, établi au début du XVIIIème siècle au coeur de son terroir et encore en activité aujourd’hui.

Au cours d’une visite commentée, vous découvrirez une histoire familiale ininterrompue depuis plus de 3 siècles (depuis 1719) s’occupant avec soin de ce domaine viticole exploitant 8 hectares de vigne parmi les meilleurs terroirs des Appellations Fleurie et Moulin-à-Vent.

La visite s’attachera à décrypter le fonctionnement du métayage viticole beaujolais et la manière originale dont il a structuré le bâtiment depuis la création du Domaine en 1719 jusqu’à sa restauration récente.

La visite s’achèvera par une dégustation-vente des vins du Domaine.

Domaine de La Presle 236 route de La Presle 69820 Fleurie Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.domainedelapresle.com https://www.instagram.com/domainedelapresle/ [{« data »: {« author »: « Awa Studio Agence sur Paris, Lyon, Cannes, Genu00e8ve », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Du00e9partement du Rhu00f4ne en partenariat avec la Fondation du Patrimoine nous ont ouvert les portes du Domaine de la Presle dans le Beaujolais afin d’y installer nos camu00e9ras pour raconter l’histoire de la ru00e9novation de ce lieu magique. Il u00e9tait une fois…nnn—————————————————————————————————————————————-nnCette vidu00e9o u00e0 u00e9tu00e9 ru00e9alisu00e9e par Awa Studio le spu00e9cialiste Franu00e7ais de la vidu00e9o d’entreprise et du marketing vidu00e9o pru00e9sent sur Paris, Lyon et CannesnnDu00e9couvrez un u00e9ventail de vidu00e9os ru00e9alisu00e9es par notre entreprise Awa Studio dans le cadre de vidu00e9os d’entreprises, de vidu00e9os institutionnelles et de vidu00e9os corporates.nn- Nous assurons tous type de vidu00e9os:nVidu00e9os u00e9ducatives, Vidu00e9os explicatives animu00e9es, Vidu00e9os de marque, Vidu00e9os de tu00e9moignages clients, Vidu00e9os de communication interne, Vidu00e9os e-learning, Vidu00e9os sur les ru00e9seaux sociaux, u00c9tude de cas vidu00e9os, Mini cours en vidu00e9os, Vidu00e9os u00e9venements en direct, Histoires de l’entreprise en vidu00e9o, Livre Blanc en vidu00e9o, Vidu00e9os de formation, Vidu00e9os du00e9mo/vente/service client, Vidu00e9os Teaser…nn- Sur tous types de secteurs d’activitu00e9s:nVidu00e9o B2B, Vidu00e9o B2C, Vidu00e9o Service financier, Vidu00e9o Santu00e9 et pharmacie, Vidu00e9o SaaS et Technologie, Vidu00e9o u00e0 but non lucratif, Vidu00e9o Biens de consommation, Vidu00e9o Cyber-su00e9curitu00e9, Vidu00e9o Agence de com, Vidu00e9o Sectorielle, Vidu00e9o Immobilier, Vidu00e9o Hotel & Restauration, Vidu00e9o Enseignement, Vidu00e9o nature et bio, Vidu00e9o industrielnnSpu00e9cialisu00e9 en marketing vidu00e9o, nous vous aiderons u00e0 atteindre vos objectifs ! Vous recherchez une agence vidu00e9o Lyon, Agence Vidu00e9o Paris, ou une Agence Vidu00e9o Cannes ? A la recherche d’une sociu00e9tu00e9 de production audiovisuelle ?nnContactez nous pour un projet vidu00e9onL’u00e9quipe Awa Studio », « type »: « video », « title »: « Du00e9partement du Rhu00f4ne | Documentaire | Interviews | Drone DJI Mavic », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YYf2lewpWJI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YYf2lewpWJI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCa5VhKBToPPgyU9seuByjXQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=YYf2lewpWJI »}] Au cœur du vignoble de Fleurie, dans un écrin de nature préservée, le Domaine de La Presle est un authentique vigneronnage Beaujolais, établi au début du XVIIIème siècle au coeur de son terroir et encore en activité aujourd’hui.

Une histoire familiale ininterrompue depuis plus de 3 siècles (depuis 1719) s’occupant avec soin du Domaine de La Presle, domaine viticole exploitant 8 hectares de vigne parmi les meilleurs terroirs des Appellations Fleurie et Moulin-à-Vent.

Les bâtiments du Domaine de La Presle sont un exceptionnel témoignage du métayage dans le Beaujolais aux XVIIIème et XIXème siècles. Implantés au cœur du vignoble, ils en sont devenus les gardiens et les refuges de générations de vignerons.

Soutenues par la Fondation du Patrimoine et reconnues par l’association des Maisons Paysannes de France, d’importantes restaurations ont été entreprises entre 2020 et 2022 pour restituer le caractère originel des bâtiments : enduits à la chaux naturelle, restitution des maçonneries, rénovation de la couverture en tuiles canals traditionnelles. Parking accessible

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