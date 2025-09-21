Visite commentée du domaine de Sumeraine Domaine de Sumeraine Parné-sur-Roc

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’histoire architecturale du manoir de Sumeraine et l’histoire de ses douves. Extérieur du domaine ouvert exceptionnellement au public.

Domaine de Sumeraine Sumeraine parné sur roc Parné-sur-Roc 53260 Mayenne Pays de la Loire 0243980157 https://www.parne-sur-roc.fr/ Domaine familial privé. Particularités : présence de douve et d’un pigeonnier

