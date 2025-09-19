Visite commentée du donjon de Cravant Donjon de Cravant Deux Rivières

Visite commentée du donjon de Cravant 19 – 21 septembre Donjon de Cravant Yonne

Participation libre.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commenté du donjon de Cravant. Édifié de 1280 à 1308, il est une pièce maîtresse des anciennes fortifications du village. Il fut une prison pour les seigneurs jugés par le tribunal de l’évêché d’Auxerre, notamment les templiers. On peut y observer des pétroglyphes laissés par les prisonniers. Les fondations s’enfoncent jusqu’à 17 mètres. Les oubliettes ont été transformées en latrines. La prison deviendra, ensuite, chambre pour les chanoines de passage. Ce donjon, flanqué d’une tourelle octogonale, jouera un rôle défensif pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de religion.

Donjon de Cravant 89460 Cravant Deux Rivières 89460 Cravant Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

