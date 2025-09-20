Visite commentée du Fonds Ricœur Fonds Ricœur Paris

Visite commentée du Fonds Ricœur Fonds Ricœur Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Fonds Ricœur Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 Fonds Ricœur Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le Fonds Ricœur expose, dans un espace spécialement dédié de 300 m2, la bibliothèque du philosophe Paul Ricœur ainsi que les ouvrages qui lui sont consacrés.

La visite est commentée par le professeur de philosophie et directeur du Fonds Ricœur Marc Boss en duo avec la chargée de ressources documentaires du Fonds Ricœur, Astrid Theveneaux.

Le documentaire « Paul Ricœur : philosophe de tous les dialogues » de Caroline Reussner, sur la vie et l’œuvre du philosophe sera projeté tout au long de la journée.

Fonds Ricœur 83 boulevard Arago 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 31 78 78 https://fondsricoeur.ipt-edu.fr https://dan.ipt-edu.fr/s/fonds-ricoeur Le Fonds Ricœur fait partie du Centre documentaire de l’IPT Paris. Il est composé de la Bibliothèque de Paul Ricœur (environ 12.000 ouvrages) et des ses archives. Le philosophe a légué sa bibliothèque personnelle et confié le soin de ses archives à la Faculté de théologie protestante de Paris, où il avait donné des cours de philosophie de l’automne 1958 au printemps 1969.

Le Fonds Ricoeur est un lieu d’accueil pour les chercheur.euse.s et toute personne intéressée par la pensée de Paul Ricoeur.

Les documents y sont consultables sur place uniquement sous condition d’inscription. La première visite est cependant gratuite et ne nécessite pas d’inscription préalable.

Les archives sont accessibles sur rendez-vous uniquement. Ligne 6 – métro Saint-Jacques, RER B – station Denfert Rochereau

Visite commentée du Fonds Ricœur

@IPT