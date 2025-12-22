Visite commentée du Fort de Bouc, Rond-point de l’Hôtel de Ville Martigues

Visite commentée du Fort de Bouc

Samedi 21 février 2026 de 14h à 17h.

Samedi 14 mars 2026 de 14h à 17h.

Samedi 18 avril 2026 de 14h à 17h.

Samedi 2 mai 2026 de 9h30 à 12h30.

Samedi 13 juin 2026 de 9h30 à 12h30.

Samedi 27 juin 2026 de 9h30 à 12h30. Rond-point de l’Hôtel de Ville Entrée principale de l’Hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Faites un voyage dans le temps et découvrez l’histoire du Fort de Bouc du Moyen-Age jusqu’à aujourd’hui. Envié par les Rois et Comtes de l’époque, le Fort permettait le contrôle de la région, la surveillance des côtes et la défense d’un territoire.

Suivez votre guide à travers les couloirs et pièces du château afin de découvrir l’histoire de ce lieu emblématique. Véritable forteresse, le Fort de Bouc a été construit dans son ensemble au 17ème siècle.



Au fil du temps, les aménagements intérieurs du Fort ont changé et se sont adaptés aux envahisseurs. Fortification de la Tour, utilisation d’un phare, aménagement d’une glacière en prison, ajout de bastions avec échauguettes, …



Arpentez les couloirs du Fort et découvrez les usages évolutifs de l’assommoir, accédez à la place d’Armes et découvrez les casemates, la tour médiévale et les vestiges de bâtiments oubliés (la chapelle, les dortoirs des officiers et le logement du gouverneur.), entrez dans la glacière l’ancêtre du bunker ayant servie de prison d’Etat.



Visitez les différentes salles dont la salle de l’acte d’Union dans laquelle le Duc Henri d’Angoulème, envoyé du Roi, signe l’acte d’Union des trois quartiers de Martigues en présence du juge Emile Bertrand et de Maître Corriolis. Vous aurez également la chance de découvrir une maquette du Fort de Bouc telle qu’elle a été présentée à Vauban lors de ses travaux.



A l’extérieur, vous emprunterez le chemin de Rondes. Une vue panoramique du port de Port-de-Bouc et du paysage industriel s’offre à vous ! Sur le chemin, vous aurez l’occasion de découvrir l’artillerie renouvelée par Napoléon III lors de son passage à Martigues. Des canons de 3.5 tonnes qui visaient notamment les bateaux anglais au 17ème siècle.



Vous allez tout savoir de ce Fort que l’on appelle aussi Fort Vauban. Pourquoi ? Vous allez le découvrir très vite !



Lors de cette visite dont l’accès se fait en bateau depuis les canaux de Martigues, vous aurez l’occasion d’en découvrir les lieux emblématiques. Le pont de Caronte, long de 943 mètres, a été mis en service en 1915 pour permettre aux TER et TGV de rejoindre Marseille depuis Miramas via Martigues. Il a la particularité de s’ouvrir pour laisser passer les paquebots désireux de rejoindre l’étang de Berre depuis la mer Méditerranée, et ainsi stopper les circulations de trains.



Au retour, le bateau longera l’ancienne usine Verminck (fermée en 1985) dans laquelle on fabriquait huiles et savons ; ainsi que le Calen, l’un des derniers de France. C’est ici que l’on fabrique notre célèbre Poutargue, des œufs de muge séchés. .

Rond-point de l’Hôtel de Ville Entrée principale de l’Hôtel de ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Take a trip back in time and discover the history of Fort de Bouc from the Middle Ages until today. Envious of the Kings and Counts of the time, the Fort allowed control of the region, surveillance of the coasts and the defense of a territory.

