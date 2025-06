Visite commentée du fort de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue 8 juillet 2025 07:00

Manche

Visite commentée du fort de la Hougue fort de la hougue Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

En compagnie de l’historienne Annick Perrot, les visiteurs remonteront le temps et l’histoire du fort de la Hougue et de sa tour Vauban, inscrite à l’Unesco. Ils découvriront ainsi le riche passé de la fortification, de Vauban à nos jours.

Réservation au 06.83.01.80.18.

Tous les mardis après-midis du 8 juillet au 26 août.

fort de la hougue Route de la Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 83 01 80 18 perrot.annick@wanadoo.fr

English : Visite commentée du fort de la Hougue

Accompanied by historian Annick Perrot, visitors will travel back in time to discover the history of Fort de la Hougue and its UNESCO-listed Vauban tower. They will discover the rich history of fortification, from Vauban to the present day.

Book on 06.83.01.80.18.

Every Tuesday afternoon from July 8 to August 26.

German :

In Begleitung der Historikerin Annick Perrot reisen die Besucher in die Vergangenheit und in die Geschichte des Forts de la Hougue und seines Vauban-Turms, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Auf diese Weise lernen sie die reiche Vergangenheit der Festung von Vauban bis heute kennen.

Reservierung unter 06.83.01.80.18.

Jeden Dienstagnachmittag vom 8. Juli bis 26. August.

Italiano :

Accompagnati dalla storica Annick Perrot, i visitatori viaggeranno indietro nel tempo per scoprire la storia del Fort de la Hougue e della sua torre di Vauban, classificata dall’UNESCO. Scopriranno il ricco passato della fortificazione, da Vauban ai giorni nostri.

Prenotazione al numero 06.83.01.80.18.

Ogni martedì pomeriggio dall’8 luglio al 26 agosto.

Espanol :

Acompañados por la historiadora Annick Perrot, los visitantes viajarán en el tiempo para descubrir la historia del Fuerte de la Hougue y su torre Vauban, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubrirán el rico pasado de la fortificación, desde Vauban hasta nuestros días.

Reserva en el 06.83.01.80.18.

Todos los martes por la tarde del 8 de julio al 26 de agosto.

