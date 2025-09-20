Visite commentée du fort Hatry Fort Hatry Belfort

Visite commentée du fort Hatry 20 et 21 septembre Fort Hatry Territoire de Belfort

Sur inscription | À partir de 5 ans | Prévoir lampe de poche, chaussures et vêtements adaptés.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Avec ses imposants et solides murs de pierre, le fort Hatry fait partie des bâtiments historiques du paysage urbain de Belfort. Construit en 1865 sous l’égide du colonel Denfert-Rochereau, le fort de la colline des Barres (qui prendra le nom de fort Hatry en 1887) est achevé juste avant que ne commence le siège de Belfort en 1870 par les Prussiens. D’autres casernes viendront le compléter mais seront rasées dans les années 1980. Il sera aussi une prison allemande d’où partiront plusieurs convois.

Aujourd’hui, le site abrite les locaux de répétition du Rockhatry, véritable lieu de vie dédié aux musiques actuelles.

L’association La Caponnière propose des visites guidées des galeries du fort.

Fort Hatry Rue du Fort Hatry, 90000 Belfort Belfort 90000 Les Résidences Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-belfort.fr »}]

© Benoît Brébaux