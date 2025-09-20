Visite commentée du Fort Maginot de la Frassinéa en tenue d’époque FORT MAGINOT DE LA FRASSINÉA Rimplas

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ce sont les guides de l’association qui se chargent de vous faire découvrir le fort au cours d’une visite commentée d’environ une demi-heure. Elle débute, à l’entrée du fort, par une présentation du contexte historique. À l’intérieur, vous découvrirez ensuite, successivement, les parties techniques (salle des machines, atelier, soute à munitions, etc.) et la partie casernement de l’ouvrage (dortoir réfectoire, cuisine, lavabos, etc.) Le fort n’aura alors plus aucun secret pour vous !

FORT MAGINOT DE LA FRASSINÉA Frassinéa 06420 Rimplas Rimplas 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 02 00 22 Ouvrage Maginot (Fort-Musée) 2km en aval du village de Saint-Sauveur sur Tinée.

Fort de la Frassinéa