Visite commentée du Grand Temple Grand Temple de Castres Castres

Visite commentée du Grand Temple Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Grand Temple de Castres Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

⛪ Visite guidée – Sur les traces du protestantisme castrais

Après le succès du circuit commenté de l’an passé dans les rues de Castres, partez cette année à la découverte du Grand Temple (2 rue du Consulat).

Au programme du samedi 20 septembre :

Présentation de l’édifice et de son orgue

Découverte de l’office dominical

Projection d’un diaporama illustrant les œuvres et le patrimoine cultuel et culturel protestant

Une occasion unique de plonger dans l’histoire du protestantisme à Castres.

Renseignements : 09 65 04 64 11

Grand Temple de Castres 2 rue du Consulat 81100 Castres

