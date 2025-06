Visite commentée du hameau Gruchy Hameau Gruchy La Hague 9 juillet 2025 11:00

Visite commentée du hameau Gruchy
Hameau Gruchy
Gréville-Hague
La Hague
Manche

Début : 2025-07-09 11:00:00

fin : 2025-07-09 12:00:00

2025-07-09

Balade commentée pour découvrir le hameau Gruchy, son histoire, son architecture et son évolution, jusqu’au point de vue du Castel Vendon, sur les lieux qui ont inspiré le peintre Jean-François Millet.

Hameau Gruchy Gréville-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 81 91

English : Visite commentée du hameau Gruchy

Take a guided tour to discover the hamlet of Gruchy, its history, architecture and evolution, as far as the viewpoint of Castel Vendon, the place that inspired the painter Jean-François Millet.

German :

Kommentierter Spaziergang, um den Weiler Gruchy, seine Geschichte, seine Architektur und seine Entwicklung bis zum Aussichtspunkt Castel Vendon zu entdecken, an den Orten, die den Maler Jean-François Millet inspiriert haben.

Italiano :

Fate una passeggiata guidata per scoprire il borgo di Gruchy, la sua storia, la sua architettura e il suo sviluppo, fino al punto panoramico di Castel Vendon, sul luogo che ha ispirato il pittore Jean-François Millet.

Espanol :

Realice un paseo guiado para descubrir la aldea de Gruchy, su historia, arquitectura y desarrollo, hasta el mirador de Castel Vendon, en el lugar que inspiró al pintor Jean-François Millet.

