Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins Rue Sablée Couthures-sur-Garonne

Informations pratiques

Couthures-sur-Garonne

Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins

Rue Sablée Hangar 58 Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:45:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée du Hangar 58

Visite commentée du Hangar 58

par le président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, Michel Moreau.

Avec en exclusivité, la maquette de l’ancien pont reconstitué. .

Rue Sablée Hangar 58 Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine passerellesdecouthures@gmail.com

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English : Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins

Guided Tour of Hangar 58

L’événement Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne