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Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins Rue Sablée Couthures-sur-Garonne

samedi 19 septembre 2026 · Rue Sablée · Couthures-sur-Garonne

Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins Rue Sablée Couthures-sur-Garonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Rue Sablée
Adresse
Hangar 58
Ville
47180 Couthures-sur-Garonne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Couthures-sur-Garonne

Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins

Rue Sablée Hangar 58 Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:45:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée du Hangar 58
Visite commentée du Hangar 58
par le président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, Michel Moreau.
Avec en exclusivité, la maquette de l’ancien pont reconstitué.   .

Rue Sablée Hangar 58 Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   passerellesdecouthures@gmail.com

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English : Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins

Guided Tour of Hangar 58

L’événement Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne

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