Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins Rue Sablée Couthures-sur-Garonne
samedi 19 septembre 2026 · Rue Sablée · Couthures-sur-Garonne
Informations pratiques
Couthures-sur-Garonne
Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins
Rue Sablée Hangar 58 Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:45:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée du Hangar 58
Visite commentée du Hangar 58
par le président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, Michel Moreau.
Avec en exclusivité, la maquette de l’ancien pont reconstitué. .
Rue Sablée Hangar 58 Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine passerellesdecouthures@gmail.com
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English : Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins
Guided Tour of Hangar 58
L’événement Visite commentée du Hangar 58 – Journées Européennes du Patrimoins Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne