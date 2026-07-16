Visite commentée du jardin de Pomone, Le jardin de Pomone, Essouvert

Informations pratiques

Visite commentée du jardin de Pomone Dimanche 20 septembre, 15h00 Le jardin de Pomone Charente-Maritime

Visite commentée : adulte 7€ – enfant 5/12 ans 4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le fragile patrimoine végétal

En Charente-Maritime, à quelques kilomètres de Saint-Jean-d’Angély, ouvrez le grand livre de la nature et partez à la découverte d’histoires insolites et colorées, dédiées à Pomone, déesse étrusque puis romaine des fruits et des vergers.

Le jardin de Pomone la fayolle 17400 Saint-Denis-du-Pin Essouvert 17400 Saint-Denis-du-Pin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546323238 http://www.lejardindepomone.fr Visite commentée du jardin de Pomone

Le fragile patrimoine végétal.

©Catherine Girault