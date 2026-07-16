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Visite commentée du jardin de Pomone, Le jardin de Pomone, Essouvert

dimanche 20 septembre 2026 · Le jardin de Pomone · Essouvert

Visite commentée du jardin de Pomone, Le jardin de Pomone, Essouvert

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le jardin de Pomone
Adresse
la fayolle 17400 Saint-Denis-du-Pin
Ville
17400 Essouvert
Département
Charente-Maritime
Tarif
Visite commentée : adulte 7€ - enfant 5/12 ans 4€.

Visite commentée du jardin de Pomone Dimanche 20 septembre, 15h00 Le jardin de Pomone Charente-Maritime

Visite commentée : adulte 7€ – enfant 5/12 ans 4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le fragile patrimoine végétal
En Charente-Maritime, à quelques kilomètres de Saint-Jean-d’Angély, ouvrez le grand livre de la nature et partez à la découverte d’histoires insolites et colorées, dédiées à Pomone, déesse étrusque puis romaine des fruits et des vergers.

Le jardin de Pomone la fayolle 17400 Saint-Denis-du-Pin Essouvert 17400 Saint-Denis-du-Pin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546323238 http://www.lejardindepomone.fr Visite commentée du jardin de Pomone
Le fragile patrimoine végétal.

©Catherine Girault