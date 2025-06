Visite commentée du Jardin Remarquable « intérieur à ciel ouvert » à Athis – RDV 18h parking du pont Cel Athis-Val de Rouvre 27 juin 2025 18:00

Dans le cadre des animations du Bus des familles à Athis, Benoît et Dominique Delomez, artistes plasticien.ne sont heureux de vous accueillir au jardin Intérieur à Ciel Ouvert , jardin de 3000m2 qu’ils ont créé à partir de 2000, labellisé Jardin Remarquable depuis 2019. Aujourd’hui, 1200 variétés de plantes dont une collection de 150 variétés de fougères sont présentent ; végétal, minéral et eau dialoguent, générant une atmosphère apaisante, invitant au rêve, à la découverte d’espaces insolites. Dans des tonalités de rouge et d’oranger, le potager accueille fruitiers, légumes, plantes aromatiques et médicinales. Au détour d’un sentier, des œuvres contemporaines surprennent le visiteur…

As part of the Family Bus activities in Athis, Benoît and Dominique Delomez, visual artists, are delighted to welcome you to the « Intérieur à Ciel Ouvert » garden, a 3000m2 garden they created in 2000, which has been awarded the « Jardin Remarquable » label since 2019. Today, 1,200 varieties of plant, including a collection of 150 varieties of fern, are present; plant, mineral and water interact, generating a soothing atmosphere, inviting you to dream and discover unusual spaces. In shades of red and orange, the kitchen garden is home to fruit trees, vegetables, aromatic and medicinal plants. At the turn of a path, contemporary works of art surprise the visitor?

Im Rahmen der Veranstaltungen des Familienbusses in Athis freuen sich die bildenden Künstler Benoît und Dominique Delomez, Sie im Garten « Intérieur à Ciel Ouvert » begrüßen zu dürfen. Der 3000 m2 große Garten, den sie seit 2000 angelegt haben, trägt seit 2019 das Label « Jardin Remarquable » (bemerkenswerter Garten). Heute gibt es hier 1200 Pflanzensorten, darunter eine Sammlung von 150 Farnsorten; Pflanzen, Mineralien und Wasser treten in einen Dialog und erzeugen eine beruhigende Atmosphäre, die zum Träumen und zur Entdeckung ungewöhnlicher Räume einlädt. Der Gemüsegarten ist in Rot- und Orangenfarbtönen gehalten und beherbergt Obstbäume, Gemüse, Kräuter und Heilpflanzen. Auf einem Pfad überraschen zeitgenössische Kunstwerke den Besucher

Nell’ambito delle attività del Family Bus di Athis, Benoît e Dominique Delomez, artisti visivi, sono lieti di darvi il benvenuto nel giardino « Intérieur à Ciel Ouvert », un giardino di 3.000 m2 che hanno creato nel 2000 e che dal 2019 ha ottenuto il marchio « Jardin Remarquable ». Oggi sono presenti 1.200 varietà di piante, tra cui una collezione di 150 varietà di felci; piante, minerali e acqua interagiscono, creando un’atmosfera rilassante che invita a sognare e a scoprire spazi insoliti. Nei toni del rosso e dell’arancio, l’orto ospita alberi da frutto, ortaggi e piante aromatiche e medicinali. Alla svolta di un sentiero, opere d’arte contemporanea sorprendono i visitatori?

En el marco de las actividades del Autobús de la Familia en Athis, Benoît y Dominique Delomez, artistas plásticos, están encantados de recibirle en el jardín « Intérieur à Ciel Ouvert », un jardín de 3000 m2 que crearon en el año 2000 y que cuenta con la etiqueta « Jardin Remarquable » desde 2019. En la actualidad, hay 1.200 variedades de plantas, incluida una colección de 150 variedades de helechos; las plantas, los minerales y el agua interactúan, creando una atmósfera relajante que invita a soñar y a descubrir espacios insólitos. En tonos rojos y naranjas, el huerto alberga árboles frutales, hortalizas y plantas aromáticas y medicinales. A la vuelta de un sendero, obras de arte contemporáneo sorprenden a los visitantes?

