Visite commentée du jardin sauvage et de la pépinière de biodiversité, Le Marais Fertile, Plouasne

Visite commentée du jardin sauvage et de la pépinière de biodiversité Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 Le Marais Fertile Côtes-d’Armor

limité à 15 personnes – réservation au 0659054512

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Accompagnée de Claire Monteil, créatrice du lieu, vous découvrirez le jardin sauvage et la pépinière de biodiversité.

Le Marais Fertile La Ribaudais, 22830, Plouasne Plouasne 22830 La ribaudais Côtes-d’Armor Bretagne 0659054512 http://www.lemaraisfertile.fr https://www.facebook.com/lemaraisfertile » Venez découvrir un havre de biodiversité et d’expérimentation joyeuse au cœur de la nature !

Le Marais Fertile vous ouvre ses portes pour une immersion dans une pépinière en permaculture et une zone humide protégée. Inspiré du « jardin punk » d’Éric Lenoir. Ce lieu mêle nature libre et gestes créatifs pour révéler la beauté du vivant. Ici, on rééduque son regard, on s’émerveille du sauvage, et on explore l’équilibre subtil entre maîtrise et lâcher-prise dans le jardin.

Un espace engagé, vivant et poétique, où la nature reprend ses droits… et vous invite à la fête ! » le parking n’est pas grand mais il y a possibilité de se garer en entrant dans le hameau et au niveau du bois à environ 200m du lieu.

Découverte du jardin sauvage et de la pépinière de biodiversité.

©lemaraisfertile