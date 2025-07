Visite commentée du joyau roman du Sundgau l’église Saint-Jacques de Feldbach Feldbach

Visite commentée du joyau roman du Sundgau l’église Saint-Jacques de Feldbach

rue de l’Église Feldbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-12 14:00:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Visite de l’église Romane St-Jacques du XIIème siècle avec Astrid, passionnée. Sur inscription.

Découverte d’un joyau roman du Sundgau : l’église Saint-Jacques de Feldbach, bâtie au 12ème siècle.

Astrid, passionnée, vous fait découvrir ce site qui témoigne de l’existence d’un prieuré clunisien fondé par le comte de Ferrette, Frédéric 1er, en 1145, à la suite d’un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Dédiée à la Vierge Marie et à Saint Jacques, l’église sert de sépulture au fondateur et à ses descendants. De nombreux visiteurs viennent s’y recueillir. .

rue de l’Église Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 23 88 info@sundgau.fr

English :

Visit of the Romanesque church of St-Jacques from the XIIth century with Astrid, passionate. On registration.

German :

Besichtigung der romanischen Kirche St-Jacques aus dem 12. Jahrhundert mit der passionierten Astrid. Nach Anmeldung.

Italiano :

Visitate la chiesa romanica di St Jacques del XII secolo con Astrid, un’appassionata. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Visite la iglesia románica de St Jacques, del siglo XII, con Astrid, una entusiasta. Inscripción obligatoria.

