Visite commentée du lavoir Dargeot Lavoir Dargeot L’Isle-sur-Serein

Visite commentée du lavoir Dargeot Lavoir Dargeot L’Isle-sur-Serein samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du lavoir Dargeot 20 et 21 septembre Lavoir Dargeot Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le lavoir Dargeot, sa légende et les sculptures exposées lors d’une visite commentée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).

Lavoir Dargeot Route de Blacy, 89440 L’Isle-sur-Serein L’Isle-sur-Serein 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le lavoir Dargeot a été construit en 1793.

Journées européennes du patrimoine 2025