visite commentée du lycée Paul Hazard Armentières

visite commentée du lycée Paul Hazard

1 rue Paul Hazard Armentières Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite commentée du lycée Paul Hazard par des professeurs et d’anciens élèves promotions 2023/2024 en partenariat avec l’association des Anciens et Anciennes du lycée et l’association historique Les Amis de la Cité de la Toile. En fin de visite, possibilité de consulter des photos et des documents d’archives du lycée. .

1 rue Paul Hazard Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 3 20 77 02 32 elisabeth.ajouz@ac-lille.fr

