Visite commentée du manoir de Beaumont le Chevreuil, Manoir de Beaumont, Joué-en-Charnie

Informations pratiques

Visite commentée du manoir de Beaumont le Chevreuil 19 et 20 septembre Manoir de Beaumont Sarthe

Visite intérieure par groupes de 10/12 personnes maximum, par périodes de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite sans réservation le samedi et le dimanche matin

Priorité aux personnes ayant réservé sur michel.p.laurent@gmail.com le dimanche après-midi. En fonction de l’affluence, les personnes sans réservation seront priées d’attendre une visite disponible, stationnement limité.

Manoir de Beaumont 72540 Joué en Charnie Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire 0676920397 https://www.vallee-de-la-sarthe.com [{« link »: « mailto:michel.p.laurent@gmail.com »}] Manoir campagnard du 15 ème, remanié au 18 ème siècle

Jardin, mobilier ancien Parking limité

Visite sans réservation le samedi et le dimanche matin

©Michel Laurent