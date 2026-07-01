Visite commentée du manoir de Beaumont le Chevreuil, Manoir de Beaumont, Joué-en-Charnie
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Beaumont · Joué-en-Charnie
Informations pratiques
Visite commentée du manoir de Beaumont le Chevreuil 19 et 20 septembre Manoir de Beaumont Sarthe
Visite intérieure par groupes de 10/12 personnes maximum, par périodes de 30 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite sans réservation le samedi et le dimanche matin
Priorité aux personnes ayant réservé sur michel.p.laurent@gmail.com le dimanche après-midi. En fonction de l’affluence, les personnes sans réservation seront priées d’attendre une visite disponible, stationnement limité.
Manoir de Beaumont 72540 Joué en Charnie Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire 0676920397 https://www.vallee-de-la-sarthe.com [{« link »: « mailto:michel.p.laurent@gmail.com »}] Manoir campagnard du 15 ème, remanié au 18 ème siècle
Jardin, mobilier ancien Parking limité
Visite sans réservation le samedi et le dimanche matin
©Michel Laurent